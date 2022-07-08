Июль, 08 в 17:15

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса имеет смысл перенести под землю, например, в соляные шахты.

Об этом глава ведомства сказал во время онлайн-конференции Будуємо разом от Forbes Ukraine.

По его словам, из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны России оборонные объекты можно перенести под землю.

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— Я думаю, бизнес должен смотреть более прогрессивно, чем государство. Надо посмотреть на наши шахты, наши соляные разработки, где можно создать систему защиты для предприятий, которые будут иметь естественную защиту – от грунтового, базальтового слоя или чего-то такого, – заметил Резников.

Министр обороны привел в пример Израиль, где постоянно существует угроза ракетных обстрелов, однако страна имеет множество производств.

По словам Резникова, Украине необходимо развивать системы ПВО/ПРО или закупать их у партнеров.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с группой немецких депутатов во главе с и.о. руководителя комитета Бундестага по иностранным делам Томасом Эрндлем. Министр отметил, что Украине необходимо вооружение стран НАТО, более дальнобойной артиллерии.