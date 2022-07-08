Россия потеряла влияние в ЕС: Зеленский обратился к политикам Словении из передовой

Июль, 08 в 17:32

Президент Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Словении в пятницу, 8 июля.

На этот раз формат обращения – особенный, ведь глава государства находится недалеко от передовой.

Президент поблагодарил все страны, где транслировали его обращение. Он отметил, что Россия пыталась сорвать их, привлекая свои политические и бизнес-связи. А также угрожали европейцам и манипулировали теми, кто от них зависит.

Сейчас смотрят

— Но вот уже 24-й парламент из 27 стран ЕС. Я хочу поздравить вас с этим очевидным свидетельством того, что Россия лишилась влияния в Евросоюзе, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что большинство стран ЕС — “неподвластно управлению из России”.

— Это новая политическая реальность в Европе, которую мы все добились вместе. Мы не просто достигли нового единства на европейском континенте, а делаем на его основе новые и сильные безопасности, политические и экономические шаги. И на очереди еще юридические шаги, а именно привлечение к ответственности российских военных преступников, — отметил президент.

Он отметил, что свободная Европа – это результат принципиальности всех, в том числе тех, кто не имеет значительных военных или экономических ресурсов, чтобы противостоять российскому давлению, но кто может бороться благодаря своей честности и храброму сердцу.

Зеленский подчеркнул, что РФ не случайно начала свое масштабное вторжение с Украины, поскольку понимает значение нашего государства для европейского проекта.

— И именно поэтому Россия неизбежно проигрывает, потому что Европу не расколоть, не разделить на частицы, как это было раньше. Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, и однажды – я верю, что уже скоро – именно на нашей восточной границе будут стоять отметки Территория Европейского Союза.

Также Россия бьет по продовольственной сфере. Сознательно заблокировав украинские порты, Кремль хочет повлечь за собой новый миграционный кризис.

Зеленский подчеркнул, что российская тирания хочет вернуть контроль над всеми странами, до которых когда-то могла дотянуться: Чтобы все столицы от Любляны до Хельсинки чувствовали себя безопасно, Украина должна выстоять, сохранить на 100% свой суверенитет, восстановиться после этой войны и стать долгосрочным гарантом защищенности Европы от русского реваншизма.