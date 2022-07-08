Зеленский посетил передовые позиции защитников в Днепропетровской области
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции наших военных в Днепропетровской области и вручил им государственные награды.
Об этом президент сообщил в Telegram.
— Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины, – отметил Зеленский.
После чего лично вручал военным государственные награды.
Кроме того, глава государства посетил Криворожский район, где также заслушал оперативную ситуацию и положение дел в воинских частях и подразделениях от командующего оперативной группировкой войск Каховка, бригадного генерала Михаила Драпатого.
— Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Также президенту относительно функционирования города в условиях военного положения, взаимодействия коммунальных предприятий с военными, обеспечения Кривого Рога продовольствием и медикаментами доложил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Не менее важной темой совещания были проблемы функционирования предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге и создание условий для восстановления полноценной работы.