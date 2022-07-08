Июль, 08 в 15:00

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции наших военных в Днепропетровской области и вручил им государственные награды.

Об этом президент сообщил в Telegram.

— Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины, – отметил Зеленский.

После чего лично вручал военным государственные награды.

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Кроме того, глава государства посетил Криворожский район, где также заслушал оперативную ситуацию и положение дел в воинских частях и подразделениях от командующего оперативной группировкой войск Каховка, бригадного генерала Михаила Драпатого.

— Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президенту относительно функционирования города в условиях военного положения, взаимодействия коммунальных предприятий с военными, обеспечения Кривого Рога продовольствием и медикаментами доложил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Не менее важной темой совещания были проблемы функционирования предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге и создание условий для восстановления полноценной работы.