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Факты / Украина / Политика

Судьба Украины пишется кровавыми буквами: глава Сената Франции выступил в Раде

Марта Бондаренко, редактор ленты
Судьба Украины пишется кровавыми буквами: глава Сената Франции выступил в Раде
Фото: Верховная Рада

Глава Сената Франции Жерар Ларше 9 июля выступил с речью в сессионном зале Верховной Рады, где отметил полную поддержку Украины.

Об этом рассказал спикер Парламента Руслан Стефанчук.

В своей речи Жерар Ларше заявил, что судьба Украины сейчас пишется кровавыми буквами войны.

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– В этих стенах, в здании Парламента, бьется сердце европейского парламентаризма. Какая радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на синем фоне является символом единства и надежды. И это знамя объединяет нас от Парижа в Киев, от Киева в Брюссель, — сказал Жерар Ларше.

В свою очередь Стефанчук подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, и Франция является неотъемлемым союзником.

Жерар Ларше отметил, что Сенат Франции и национальные парламенты Европы будут бок о бок стоять с Украиной в ближайшие месяцы, вплоть до утверждения решения о вступлении в Европейский Союз.

Руслан Стефанчук сообщил, что вчера вместе с Жераром Ларше подписал декларацию о намерениях по парламентскому партнерству между Верховной Радой Украины и Сенатом Франции.

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