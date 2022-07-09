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Факты / Украина / Политика

Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье

Марта Бондаренко, редактор ленты
Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье

Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал о принятом в первом чтении законопроекте № 7441-1 относительно списания и замораживания кредитов на разрушенное жилье.

Об этом Гетманцев заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, если в результате военных действий противник уничтожил или повредил жилье, взятое в ипотеку, и это жилье являлось единственным местом жительства для семьи, то такой кредит списывают.

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Если гражданин имеет несколько квартир и какое-то жилье приобретено в кредит, то такая ссуда замораживается до конца войны. То же самое касается и приобретенного в кредит автомобиля.

— Мы с вами говорим, что ни в одном обществе нет моральных оснований, чтобы заставлять человека, потерявшего единственное жилье, еще платить за него кредит. К тому же такие кредиты не могут компенсироваться банками, ведь они являются коммерческими учреждениями — фактически бизнесом. Поэтому не могут решать проблемы одних на счет других. Эти проблемы решаются на средства государства, — заметил Гетманцев.

Именно поэтому проголосованный в первом чтении законопроект предусматривает механизм, когда после войны государство компенсирует списанные кредиты застройщикам и кредитным учреждениям.

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По словам Гетманцева, разница между тем, что государство тратит на войну, и тем, что собираем внутри страны, составляет около 120 млрд грн.

– 120 млрд – это то, что мы тратили в мирное время вообще на месяц… Восстановление жилья во время войны – это довольно большой вопрос. У нас, кроме этой статьи, есть и другие, которые нужно финансировать, — сказал нардеп.

Даниил Гетманцев отметил, что списание и заморозка ипотечных кредитов будет распространяться на абсолютно все банковские учреждения, выдававшие эти ссуды.

Людям необходимо будет подать заявление, предоставить документы, подтверждающие потерю жилья из-за боевых действий, и тогда происходит списание кредита с последующей компенсацией от государства этому банку или застройщику после войны.

Фото: Киевская областная прокуратура

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