Июль, 09 в 16:08

Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал о принятом в первом чтении законопроекте № 7441-1 относительно списания и замораживания кредитов на разрушенное жилье.

Об этом Гетманцев заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, если в результате военных действий противник уничтожил или повредил жилье, взятое в ипотеку, и это жилье являлось единственным местом жительства для семьи, то такой кредит списывают.

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Если гражданин имеет несколько квартир и какое-то жилье приобретено в кредит, то такая ссуда замораживается до конца войны. То же самое касается и приобретенного в кредит автомобиля.

— Мы с вами говорим, что ни в одном обществе нет моральных оснований, чтобы заставлять человека, потерявшего единственное жилье, еще платить за него кредит. К тому же такие кредиты не могут компенсироваться банками, ведь они являются коммерческими учреждениями — фактически бизнесом. Поэтому не могут решать проблемы одних на счет других. Эти проблемы решаются на средства государства, — заметил Гетманцев.

Именно поэтому проголосованный в первом чтении законопроект предусматривает механизм, когда после войны государство компенсирует списанные кредиты застройщикам и кредитным учреждениям.

По словам Гетманцева, разница между тем, что государство тратит на войну, и тем, что собираем внутри страны, составляет около 120 млрд грн.

– 120 млрд – это то, что мы тратили в мирное время вообще на месяц… Восстановление жилья во время войны – это довольно большой вопрос. У нас, кроме этой статьи, есть и другие, которые нужно финансировать, — сказал нардеп.

Даниил Гетманцев отметил, что списание и заморозка ипотечных кредитов будет распространяться на абсолютно все банковские учреждения, выдававшие эти ссуды.

Людям необходимо будет подать заявление, предоставить документы, подтверждающие потерю жилья из-за боевых действий, и тогда происходит списание кредита с последующей компенсацией от государства этому банку или застройщику после войны.

Фото: Киевская областная прокуратура