Общины смогут использовать спецфонд бюджета на первоочередные нужды в войну — Рада

Июль, 09 в 18:48

Органы местного самоуправления во время военного положения в Украине смогут направлять средства специального фонда местного бюджета в общий фонд, чтобы обеспечить первоочередные расходы. Верховная Рада 268 голосами приняла закон №7426, который это предусматривает.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что общины смогут более эффективно использовать деньги из спецфонда, чтобы решить актуальные вопросы. Например, на поддержку инфраструктуры или нужд территориальной обороны.

Принятый документ дает право органам местного самоуправления, местным госадминистрациям, военно-гражданским или военным администрациям осуществлять расходы на содержание бюджетных учреждений одновременно из разных бюджетов, передавать средства из спецфонда местного бюджета (кроме собственных поступлений бюджетных учреждений и межбюджетных трансфертов) в общий фонд местного бюджета.

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