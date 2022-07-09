Июль, 09 в 15:07

Президент Владимир Зеленский рассмотрит вопросы легализации однополых браков в Украине. Менее чем за неделю соответствующую петицию №22/144562-еп подписали более 25 тыс. граждан.

– В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, подтверждающий это. Им необходимы такие же права, которые имеют традиционные пары, – объяснил автор петиции.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины. В настоящее время документ ожидается на рассмотрении главы государства.