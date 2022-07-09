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Факты / Украина / Политика

Зеленский рассмотрит легализацию однополых браков в Украине: петицию подписали 25 тыс. человек

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассмотрит вопросы легализации однополых браков в Украине. Менее чем за неделю соответствующую петицию №22/144562-еп подписали более 25 тыс. граждан.

– В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, подтверждающий это. Им необходимы такие же права, которые имеют традиционные пары, – объяснил автор петиции.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины. В настоящее время документ ожидается на рассмотрении главы государства.

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