Увидеть причину нашей поддержки можно здесь: Марк Рютте прибыл с визитом в Украину

Июль, 11 в 17:46

С визитом в Киев в понедельник, 11 июля, прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Политик посетил пригород украинской столицы, который подвергся значительным разрушениям от рук российских захватчиков, в частности Ирпень.

— Конечно, мы все видели фотографии, но стоять здесь самому… Полная противоположность цивилизации, порядочности. То, что одна страна вторгается в другую и приводит к такому массовому хаосу. Так много людей погибло. Это действительно ужасно, – цитирует Рютте нидерландское издание Nos.

Это первый визит Рютте в Украину с момента полномасштабного вторжения России. В мае Киев посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Сейчас смотрят

Рютте отметил, что приехал в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку украинскому народу.

— А также сказать Нидерландам: есть причина, по которой мы помогаем Украине. И есть причина, по которой мы готовы принять последствия в Нидерландах: рост цен, более высокая стоимость энергоресурсов. И увидеть эту причину можно здесь, – сказал Рютте, показывая на разрушенный россиянами многоквартирный дом в Ирпене.

Во время встречи с Рютте Зеленский отметил, что Украина и Нидерланды все равно видят необходимость защищать права и свободы людей. Президент подчеркнул, что Нидерланды входят в первую десятку партнеров Украины.

— И пока Россия пытается все это разрушить, мы должны работать для усиления санкций против российского терроризма, — подчеркнул президент.

Он поблагодарил премьера Нидерландов за конструктивные переговоры и решение предоставить Украине дополнительное тяжелое вооружение, а также поддержку кандидатства Украины на членство ЕС.

Источник: Nos

Фото: Александр Маркушин