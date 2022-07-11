Увидеть причину нашей поддержки можно здесь: Марк Рютте прибыл с визитом в Украину
С визитом в Киев в понедельник, 11 июля, прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Политик посетил пригород украинской столицы, который подвергся значительным разрушениям от рук российских захватчиков, в частности Ирпень.
— Конечно, мы все видели фотографии, но стоять здесь самому… Полная противоположность цивилизации, порядочности. То, что одна страна вторгается в другую и приводит к такому массовому хаосу. Так много людей погибло. Это действительно ужасно, – цитирует Рютте нидерландское издание Nos.
Это первый визит Рютте в Украину с момента полномасштабного вторжения России. В мае Киев посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Рютте отметил, что приехал в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку украинскому народу.
— А также сказать Нидерландам: есть причина, по которой мы помогаем Украине. И есть причина, по которой мы готовы принять последствия в Нидерландах: рост цен, более высокая стоимость энергоресурсов. И увидеть эту причину можно здесь, – сказал Рютте, показывая на разрушенный россиянами многоквартирный дом в Ирпене.
Во время встречи с Рютте Зеленский отметил, что Украина и Нидерланды все равно видят необходимость защищать права и свободы людей. Президент подчеркнул, что Нидерланды входят в первую десятку партнеров Украины.
— И пока Россия пытается все это разрушить, мы должны работать для усиления санкций против российского терроризма, — подчеркнул президент.
Он поблагодарил премьера Нидерландов за конструктивные переговоры и решение предоставить Украине дополнительное тяжелое вооружение, а также поддержку кандидатства Украины на членство ЕС.
Источник: Nos
Фото: Александр Маркушин