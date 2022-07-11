Июль, 11 в 9:29

Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в детстве он очень редко видел отца, а еще пришлось сменить 11 школ.

Об этом он сказал в интервью на Youtube-канале Валерии Коломиец.

Отец Арестович был военным, поэтому семье приходилось часто менять место жительства. Да и отца Арестович видел всего 20 раз.

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– У меня было очень сложное детство. Отца я практически не видел, потому что он был военным. За все свое детство я его видел всего 20 раз. Было очень много переездов. За 10 лет я учился в 11 школах. Только нашел друзей и сразу их потерял. И это серьезно на меня повлияло, – сказал советник главы ОПУ.

А еще он рассказал, что очень любит детей и что для него чужих детей не бывает.

— Когда я вижу, что ребенок очень плачет в супермаркете, потому что ему чего-то не купили, я сразу покупаю это и отдаю, если родители соглашаются, — сказал Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Алексий Арестович рассказал, что ни разу не оставался один на один с президентом Владимиром Зеленским.