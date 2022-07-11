Июль, 11 в 8:51

Советник главы Офиса президента Алексий Арестович рассказал, что ни разу не оставался один на один с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Арестович рассказал в интервью Валерии Коломиец.

Он подчеркнул, что практически не работал с Зеленским.

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— Я ни разу не был один на один с президентом. Во-вторых, я с ним практически не работаю. За все два года было десяток-полтора совместных совещаний. В основном я работаю с главой Офиса президента (Андреем Ермаком – Ред.), советником которого я являюсь, а также с заместителями главы и другими советниками, – объяснил советник главы ОПУ.

Арестович подчеркнул, что он командный игрок, но все должно быть так, как он хочет.

Что касается политики Офиса президента, то советник сказал, что не всегда ее разделяет и может об этом сказать. Однако ни в коем случае не будет работать против курса ОПУ, потому что не подставляет людей, с которыми работает.

– … Не я определяю политический курс – они определяют, президент в первую очередь. Ему история и народ вручили право определять этот курс. Я могу быть не согласен, я могу не скрывать этого, не подчеркиваю, но и не скрываю, выражаю свое мнение. Но точно не буду работать против этого курса. В этом плане я полностью командный игрок, потому что я не подставляю людей, с которыми я работаю никогда и ни при каких обстоятельствах. Ни во время работы, ни после работы, – отметил Алексей Арестович.

Еще Арестович рассказал, что он на полтора месяца уходил из ОПУ и тогда ему предлагали 150 тысяч долларов за интервью. И такое было не раз, однако он отказался.

Фото: Скриншот из видео