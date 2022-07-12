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Факты / Украина / Политика

Партии Притули и Арестовича станут лидерами? Как война повлияет на выборы в Украине

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Евгений Головаха
Фото: УНИАН

Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха рассказал, как полномасштабная война может повлиять на ближайшие выборы в Украине.

По его словам, сейчас неизвестно, когда будут следующие парламентские или президентские выборы. Для этого необходимо окончить войну победой для Украины.

– В целом политический ландшафт существенно изменился. Например, нет сторонников партии ОПЗЖ или партии Мураева. Однако часть этого электората осталась, – отметил он в эфире информационного марафона.

Головаха уверен, если бы сегодня проводились парламентские выборы, то в лидерах были бы три партии. Первая – Слуга народа, которая сейчас доминирует. На втором месте условная партия телеведущего и волонтера Сергея Притулы.

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– Если он (Притула, – Ред.) создаст партию, то она будет с достаточно высоким рейтингом, – добавил социолог.

Он также говорит, что третья партия, у которой есть хорошие перспективы — партия Удар городского главы Киева Виталия Кличко.

Эксперт рассказал, что после победы Украины в войне против РФ в политику может прийти большое количество военнослужащих. Он отметил важность медийности личности.

– Надо, чтобы война закончилась, тогда военные смогут пойти в политику. Например, Залужный, которого все знают. Если он возглавит какую-то партию, у нее будут большие перспективы, — говорит Головаха.

Он также уверен, что партия, которую возглавит советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, тоже будет иметь достаточное количество избирателей.

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