Руслан Запаранюк назначен главой Черновицкой ОГА

Июль, 13 в 21:56

Президент Владимир Зеленский 13 июля подписал указ о назначении Руслана Запаранюка главой Черновицкой областной государственной администрации.

Глава государства указом №485 сначала уволил с этой должности Сергея Осачука, который возглавлял область с ноября 2019 года, а указом №486 назначил его преемника.

Зеленский во время встречи с новым главой ОГА в Офисе Президента подчеркнул, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

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48-летний Руслан Запаранюк родом из Черновицкой области (село Нижние Становцы).

Имеет два высших образования. В 1997 году окончил Черновицкий государственный университет имени Ю. Федьковича (физик, преподаватель) в 2003-м – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (экономист по учету и аудиту).

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области.

С июля 2014 года возглавлял филиал Черновицкого областного управления Ощадбанка.