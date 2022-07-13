Июль, 13 в 19:36

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР после признания ею независимости террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Украинское ведомство осуждает решение Северной Кореи признать “независимость” временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

— Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что признание северокорейским режимом “субъектности” российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

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Ответом Украины на такой недружественный акт становится разрыв дипломатических отношений с КНДР. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

— Обращение России к КНДР о поддержке легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. В России больше не осталось союзников в мире, кроме зависящих от нее финансово и политически стран, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР, — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Украина и дальше максимально жестко будет реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что Северная Корея признала террористические квазиреспублики “ДНР” и “ЛНР”. Кроме КНДР, “независимость” так называемых республик признали власти Сирии. После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Сирией.

У Украины были дипломатические отношения с КНДР?

Да, дипломатические отношения стран были установлены в 1992 году.

Более того, до 2016 года между странами действовал безвиз, пока Кабмин не прекратил действие соглашения. Основной причиной решения стало то, что Пхеньян поддержал незаконную оккупацию территории АР Крым Россией.