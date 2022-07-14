Июль, 13 в 22:10

Украина будет жестко реагировать на всех уровнях в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности государства. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал решение КНДР о признании квазиобразований “Л/ДНР”.

— И какая злая ирония: сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается. Все очевидно, по какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты, — считает Зеленский.

Президент отметил, что до сих пор продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по городу Часов Яр. По его словам, это был один из самых жестоких поступков РФ во время полномасштабной войны.

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— На данный момент в списке погибших – 48 человек, среди них – один ребенок. Количество спасенных, к сожалению, не изменилось – девять человек. Спасатели будут работать на месте, пока не разберут все завалы. Это был один из самых жестоких российских ударов за все время войны – столько жертв… Мои соболезнования родным и близким погибших.

Зеленский прокомментировал встречу в Турции по разблокированию аграрного экспорта из Украины через Черное море. По его словам, успех нужен не только нашей стране, но и всему миру.

– Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру.

Он отметил, что снятие российской угрозы судоходству в Черном море снимет остроту мирового продовольственного кризиса.

– Украинская делегация мне доложила, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН, — отметил глава государства.

Завтра Зеленский планирует обратиться к участникам форума в Гааге в Нидерландах, на котором будут рассматриваться вопросы привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях РФ.

– Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев. И мы должны скоординировать усилия таким образом, чтобы все виновные получили справедливые приговоры. Трибунал будет, – рассказал президент.

Глава подписал указ о награждении украинских воинов: 136 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 25 из них — посмертно.