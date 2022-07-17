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Факты / Украина / Политика

В блокировании активов РФ в Европе самое активное участие принимают шесть стран — Ермак

Юля Захарченко, редактор ленты
В блокировании активов РФ в Европе самое активное участие принимают шесть стран — Ермак
Фото: Офис президента

Самое активное участие в блокировании российских активов принимают шесть стран из 27 государств-членов Европейского Союза. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Как заявил еврокомиссар по юстиции, на долю Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга приходится около €13 млрд из почти €14 млрд замороженных российских активов в Евросоюзе, — отметил он.

Представитель Европейского Союза Жозеп Боррель также выразил надежду, что с помощью ООН сможет найти оперативное решение, которое обеспечит экспорт украинского зерна.

Он до сих пор находится под блокадой России в Черном море. Страна-агрессор не позволяет Украине продавать собственное зерно, вредя экономике нашей страны.

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