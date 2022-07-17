В блокировании активов РФ в Европе самое активное участие принимают шесть стран — Ермак

Июль, 17 в 19:31

Самое активное участие в блокировании российских активов принимают шесть стран из 27 государств-членов Европейского Союза. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Как заявил еврокомиссар по юстиции, на долю Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга приходится около €13 млрд из почти €14 млрд замороженных российских активов в Евросоюзе, — отметил он.

Представитель Европейского Союза Жозеп Боррель также выразил надежду, что с помощью ООН сможет найти оперативное решение, которое обеспечит экспорт украинского зерна.

Он до сих пор находится под блокадой России в Черном море. Страна-агрессор не позволяет Украине продавать собственное зерно, вредя экономике нашей страны.