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Факты / Украина / Политика

Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских бойцов

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских бойцов

Швейцария отказалась лечить раненых во время российского вторжения украинских военных. С такой просьбой к стране обратилось НАТО.

В мае Швейцария получила соответствующий запрос от Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы, работающего в структуре НАТО и координирующего медицинские эвакуации из Украины на международном уровне.

Тогда некоторые кантоны Швейцарии были готовы лечить раненых украинцев. Однако скоординированная медицинская служба Швейцарии, Федеральное управление общественного здравоохранения и Федеральный департамент иностранных дел провели разнообразные расследования и через три недели отказали в приеме раненых украинцев по юридическим и практическим причинам.

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В правительстве опасались, что это нарушило бы статус нейтрального государства. Они ссылаются на Женевскую конвенцию и Гаагское соглашение 1907 года, требующие от нейтральных государств гарантировать, что солдаты после лечения не смогут участвовать в военных действиях.

Также Швейцария отказала в лечении гражданских украинцев, ведь почти невозможно отличить гражданских от солдат, учитывая, что многие берут в руки оружие, чтобы защищать свою страну.

МИД страны заявил, что, вместо того чтобы привозить раненых в Швейцарию, они хотят помогать им на месте. Они приняли решение о направлении гуманитарной помощи федерального правительства на гражданские больницы в Украине.

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Источник: Swiss info

Фото: Офис президента 

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