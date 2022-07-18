Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских бойцов
Швейцария отказалась лечить раненых во время российского вторжения украинских военных. С такой просьбой к стране обратилось НАТО.
В мае Швейцария получила соответствующий запрос от Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы, работающего в структуре НАТО и координирующего медицинские эвакуации из Украины на международном уровне.
Тогда некоторые кантоны Швейцарии были готовы лечить раненых украинцев. Однако скоординированная медицинская служба Швейцарии, Федеральное управление общественного здравоохранения и Федеральный департамент иностранных дел провели разнообразные расследования и через три недели отказали в приеме раненых украинцев по юридическим и практическим причинам.
В правительстве опасались, что это нарушило бы статус нейтрального государства. Они ссылаются на Женевскую конвенцию и Гаагское соглашение 1907 года, требующие от нейтральных государств гарантировать, что солдаты после лечения не смогут участвовать в военных действиях.
Также Швейцария отказала в лечении гражданских украинцев, ведь почти невозможно отличить гражданских от солдат, учитывая, что многие берут в руки оружие, чтобы защищать свою страну.
МИД страны заявил, что, вместо того чтобы привозить раненых в Швейцарию, они хотят помогать им на месте. Они приняли решение о направлении гуманитарной помощи федерального правительства на гражданские больницы в Украине.
Источник: Swiss info
Фото: Офис президента