Июль, 19 в 20:32

Смена глав Офиса генпрокурора (ОГП) и Службы безопасности Украины (СБУ) не должна отразиться на уровне влияния Офиса президента на эти правоохранительные органы.

С таким утверждением выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью украинскому изданию НВ.

Журналисты спросили Ермака, как изменится взаимодействие ОПУ с правоохранительными органами, где недавно состоялись кадровые ротации, учитывая, что СМИ связывают временно возглавивших СБУ и ОГП чиновников с заместителем Ермака Олегом Татаровым. И при этом Ермака спросили, не является ли назначение этих чиновников своеобразным усилением Офиса президента на правоохранительные органы.

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— Что касается усиления, эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работы на президента. Что касается влияния Татарова: он мне эти кандидатуры не предлагал, а я, соответственно, не предлагал президенту, — сказал Андрей Ермак.

Руководитель ОПУ также прокомментировал причины назначения на должность и.о. генпрокурора заместителя – Алексея Симоненко, а не первого заместителя – Романа Говды.

По словам Ермака, процедура назначения происходит “согласно закону о правовом режиме военного положения”, в котором президент сам определяет, кого назначать. “Это не обязательно возлагается на первого заместителя”, добавил Ермак.

— Я сказал с самого начала, что главной целью было обеспечить абсолютно прозрачное расследование всех этих фактов в отношении коллаборантов, возможных предателей и т.д. Думаю, что именно это вызвало назначение в одном случае первого заместителя, в противном случае – просто заместителя. Это соответствует действующему законодательству и принятому закону, — отметил руководитель Офиса президента.

Ранее издание Украинская правда сообщало, что новым руководителем Офиса генерального прокурора Украины может стать как Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, так и народный депутат Андрей Костин.

Издание пишет, что депутатам пока не говорили, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора и нового главы Службы безопасности.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и возложил исполнение обязанностей генпрокурора на ее заместителя Алексея Симоненко. 19 июля депутаты Рады проголосовали за увольнение Венедиктовой.