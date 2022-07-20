Украина активно готовится к переговорам о вступлении в ЕС: Зеленский поговорил с Мишелем

Июль, 20 в 17:57

Украина уже начала активно реализовывать рекомендации Европейской комиссии по переходу к следующему этапу – началу переговоров о вступлении в ЕС, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Он также поблагодарил его за лидерство в вопросе предоставления Украине статуса страны – кандидата на членство в ЕС.

Мишель, в свою очередь, положительно оценил утверждение победителя на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и активизацию процесса отбора главы НАБУ.

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Говорили собеседники и о финансовых потребностях Украины.

Зеленский, в частности, выразил надежду на скорую реализацию новой программы макрофинансовой помощи в размере €9 млрд евро.

Глава государства сказал, что Киев нуждается также в более современном тяжелом оружии для победы над РФ. В этом контексте он поблагодарил за выделение пятого пакета финансовой помощи в размере €500 млн в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ.

19 июля конкурсная комиссия утвердила результаты конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Им станет детектив НАБУ Александр Клименко, набравший больше всего баллов по итогам конкурса в декабре 2021 года.

У Клименко 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов.