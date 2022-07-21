Июль, 21 в 16:05

Первая леди Украины Елена Зеленская осуществила самостоятельный официальный визит в США, где встретилась с четой Байденов и произнесла эмоциональную речь в Конгрессе.

Что пишут западные СМИ о визите Зеленской.

Агентство Associated Press отмечает, что Зеленская приехала в США не в качестве официального представителя правительства Украины.

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AP напоминает, что после начала полномасштабной войны Зеленской с детьми приходилось скрываться в целях безопасности, а муж своего, президента Украины, она видела лишь по телевизору.

Зеленская вышла из уединения 8 мая, чтобы поприветствовать Джилл Байден, которая совершала необъявленный визит на Запад Украины. Две первые леди тогда встретились в школе с учениками.

После той встречи Зеленская приобрела более высокий общественный статус — у нее брали интервью мировые СМИ.

Сейчас же во время визита в США Елена Зеленская также встретилась с Джилл Байден в Белом доме.

Издание The Washington Post отметило призыв Елены Зеленской предоставить Украине больше оружия, ведь российские Голодные игры разрушают семьи и мирные города в нашей стране.

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к Конгрессу, рассказав о все более тяжелых условиях безопасности, экономической и гуманитарной ситуации в Украине.

— Я хочу обратиться к вам не как к первой леди, а как к дочери и как к матери. Каких бы должностей и званий мы ни достигли в жизни, прежде всего, мы всегда остаемся частью своей семьи. … Это великая правда нашей жизни. Наша семья представляет для нас весь мир, и мы сделаем все, чтобы сохранить его, — сказала Зеленская.

Во время выступления Елена Зеленская рассказала о маленькой Лизе, которая погибла во время ракетного обстрела в Виннице.

Зеленская отметила, что стала первой женой иностранного лидера, выступившей в Конгрессе, и что первые леди обычно занимаются исключительно мирными делами.

— Но как я могу говорить о [мирных делах], когда против моей страны ведется неспровоцированная захватническая террористическая война? Россия уничтожает наш народ, — решительно заявила она, добавив, что разруха в Украине никогда не будет показана в российских новостях.

Издание отмечает, что Зеленская посетила новый Музей жертв коммунизма в Вашингтоне, где увидела три фотографии украинских диссидентов, которых пытали или отправили в ссылку, потому что они поставили под сомнение культ Сталина.

Зеленская сравнила это с той жестокостью, с которой украинцы столкнулись за последние пять месяцев в результате масштабного вторжения России.

Украинцы сегодня борются не только за свою свободу, но и за то, чтобы большой сталинский террор больше нигде и никогда в цивилизованном мире не повторился, заявила Елена Зеленская.

Американское издание The New York Times подчеркивает, что до войны Зеленская занималась вопросами расширения прав и возможностей женщин, грамотности и культуры в Украине. Но война внесла свои коррективы, и первая леди активизировалась в социальных сетях, чтобы уведомлять мир о преступлениях российской армии против детей и пожилых граждан.

Супруга президента Украины попросила членов Конгресса США предоставить больше оружия, включая системы ПВО, прежде чем американские законодатели уйдут на августовские каникулы.

— Россия уничтожает наш народ, — заявила Елена Зеленская Конгрессу.

Британское издание The Guardian отмечает, что Зеленская в своем выступлении перед американским Конгрессом призвала помочь остановить террор, который назвала Голодными играми России.

По словам первой леди Украины, именно американское оружие может помочь обеспечить “совместную великую победу”.

— Мы остаемся полностью сломленными, когда наш мир разрушен войной. В Украине уничтожены десятки тысяч таких миров… Война еще не окончена. Террор продолжается, и я обращаюсь ко всем вам от имени погибших, от лица тех людей, которые потеряли руки и ноги, от лица тех, кто еще жив и здоров, и тех, кто ждет, когда их родные вернутся с фронта. Я прошу оружия, которое можно было бы использовать не для ведения войны на чужой земле, а для защиты своего дома и права жить в нем, — сказала Елена Зеленская.

Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что Украина не просит отправить американских солдат, а просит именно американское оружие.

— Я думаю, сейчас самое время составить еще один пакет помощи, чтобы войти в 2023 год с такими поставками современного оружия и экономической помощью, которых было бы достаточно для продолжения борьбы, — сказал сенатор.

А Ричард Блюменталь, сенатор-демократ из Коннектикута, после речи Елены Зеленской сказал, что на их глазах разворачивается человеческая трагедия, которую надо остановить.