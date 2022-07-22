Июль, 22 в 14:24

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что имел в виду в своем заявлении о том, что под определение “олигарх” в Украине подпадают около 86 человек.

По его словам, эти люди отвечают только одному из четырех критериев олигарха, на три других они еще не проверялись.

Однако Данилов не сказал, какой именно критерий уже оценили в СНБО.

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– Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан подпадают под этот критерий. Далее следуют следующие три критерия. Как только мы будем понимать, какая цифра будет по второму критерию, мы обязательно проинформируем, – сказал Данилов вечером 21 июля в эфире телемарафона.

Также Данилов заверил, что олигархом могут признать не только граждан Украины.

— Если человек действует на территории нашей страны, не имеет значения – гражданин какой он страны. Он может быть не гражданином Украины, но признан у нас олигархом, если признан и имеет три из четырех критериев, – добавил секретарь СНБО.

Отметим, что первый критерий в законе об олигархах – участие в политической жизни.

Кроме этого, критериями являются владение монополией, значительное влияние на СМИ или состояние в размере более 1 млн прожиточных минимумов (примерно 2,5 млрд грн).