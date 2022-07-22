Июль, 22 в 14:56

Верховная Рада Украины на следующей неделе должна определиться с назначением нового генерального прокурора и главы Службы безопасности.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк. По его словам, рассмотрение этих кадровых вопросов может произойти на ближайшем пленарном заседании.

– На следующей неделе и на ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ, и новый генпрокурор Украины, — отметил нардеп.

Он уточнил, что эти вопросы будут первыми в повестке дня парламентского заседания.

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Кроме того, Железняк намекнул, что “возможны и другие кадровые изменения”.

Как известно, 19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ, а также одобрила отставку Ирины Венедиктовой с должности главы Офиса генпрокурора. Впоследствии президент Владимир Зеленский утвердил увольнение Венедиктовой своим указом.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, ее теперь может ожидать дипломатическая карьера.

21 июля Арахамия сообщил, что нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней. Первой же его задачей станет назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требуют в Евросоюзе.

Источник: Ярослав Железняк