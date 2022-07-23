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Факты / Украина / Политика

В Украину на саммит первых леди и джентльменов прибыла супруга президента Литвы

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Украину на саммит первых леди и джентльменов прибыла супруга президента Литвы

Сегодня, 23 июля, в Украину на Второй саммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы Диана Науседа.

Об этом сообщил в своем Twitter президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

По его словам, сердце всего мира сегодня бьется в Украине.

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— Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны стоять с Украиной, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас, — подчеркнул Науседа.

Напомним, что в субботу по инициативе Елены Зеленской стартует Второй международный саммит первых леди и джентльменов – Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе.

Жена Зеленского анонсировала этот саммит на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

– Мы обсудим, каким будет послевоенное будущее Украины и мира, как государству отстроить все сферы жизни, как инвестировать в человека, чтобы это дало развитие всем, – отметила первая леди Украины.

Напомним, 23 августа 2021 года состоялся Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Фото: Гитанас Науседа

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