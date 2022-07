В Украину на саммит первых леди и джентльменов прибыла супруга президента Литвы

Сегодня, 23 июля, в Украину на Второй саммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы Диана Науседа.

Об этом сообщил в своем Twitter президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

По его словам, сердце всего мира сегодня бьется в Украине.

First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world’s heart today beats in ????????. Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with ???????? as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 23, 2022