В Украину на саммит первых леди и джентльменов прибыла супруга президента Литвы
Сегодня, 23 июля, в Украину на Второй саммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы Диана Науседа.
Об этом сообщил в своем Twitter президент Литовской Республики Гитанас Науседа.
По его словам, сердце всего мира сегодня бьется в Украине.
— Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны стоять с Украиной, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас, — подчеркнул Науседа.
First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world’s heart today beats in ????????. Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with ???????? as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 23, 2022
Напомним, что в субботу по инициативе Елены Зеленской стартует Второй международный саммит первых леди и джентльменов – Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе.
Жена Зеленского анонсировала этот саммит на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.
– Мы обсудим, каким будет послевоенное будущее Украины и мира, как государству отстроить все сферы жизни, как инвестировать в человека, чтобы это дало развитие всем, – отметила первая леди Украины.
Напомним, 23 августа 2021 года состоялся Киевский саммит первых леди и джентльменов.
Фото: Гитанас Науседа