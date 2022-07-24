Правительство планирует сократить около 40% чиновников – Василевская-Смаглюк

Июль, 24 в 13:32

В Украине в настоящее время 4 млн государственных служащих, задействованных в разных секторах, в условиях войны планируется сокращение около 40% чиновников.

О планах правительства в эфире телемарафона рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, курс на сокращение взят уже давно, однако этот процесс притормозился, когда объединялись министерства.

Сейчас смотрят

– Во время войны предлагается сократить около 40% чиновников. Планируется, например, что в одном министерстве будет работать 100 человек, – объяснила политик.

Она говорит, что в планах Кабмина также объединение некоторых государственных органов власти, например инспекций и агентств.

В то же время, нардеп признает, что высвобождение такого количества людей будет еще большей нагрузкой, “например, на управление, которое занимается вопросами безработицы и выплачивает компенсации”, ведь этих людей нужно будет содержать примерно 3 месяца.

– Также предусматриваются гранты около 10 тыс. грн на трудоустройство или переобучение таких бывших чиновников, – подытожила Василевская-Смаглюк.