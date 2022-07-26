Может уничтожать позиции врага и дистанционно минировать местность: на что способны РСЗО Mars II
В Украину приехали немецкие реактивные системы залпового огня Mars II и несколько самоходных артиллерийских установок. Кроме того, в Германии планируют обучать украинских военных пользоваться Mars II.
Что такое РСЗО Mars II и какие ее технические характеристики — узнавали Факты ICTV.
Назначение РСЗО Mars II
РСЗО Mars II — немецкая реактивная система залпового огня. Фактически РСЗО Mars является лицензионной копией американской системы M270 MLRS с незначительными доработками.
Немецкий концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann) интегрировал ее для требований немецкой армии. Такие РСЗО были приняты на вооружение Бундесвера в 1990 году.
Mars II предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи. Система также может создавать минные поля с помощью дистанционного минирования.
Mars состоит из пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси американской боевой машины пехоты м2 Bradley, неуправляемых ракет (НУР) калибра 240 мм, аппаратуры управления огнем и транспортной машины.
Артиллерийская часть РСЗО Mars состоит из двух одноразовых контейнеров по шесть стеклопластиковых направляющих труб каждый, смонтированных в бронированном корпусе.
Контейнеры установлены на гусеничном шасси на поворотной платформе. На том же шасси смонтированы механизмы заряжания.
Кабина экипажа Mars II состоит из трех человек — командира, водителя и наводчика, имеет систему коллективной защиты от оружия массового поражения с фильтровентиляционной установкой.
В кабине располагается аппаратура управления огнем.
Mars II использует неуправляемые ракеты (НУР) с кумулятивно-осколочными боевыми частями (БЧ) или кассетными. Кассетная состоит из противотанковых мин AT-2 для дистанционного минирования местности.
Вес ракеты составляет 107 кг, дальность полета – 40 км. Кумулятивный боевой элемент пробивает гомогенную броню толщиной до 140 мм.
Неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочной БЧ имеет дальность полета 32 км и вес — 159 кг. БЧ снабжена 644 кумулятивно-осколочными элементами M77, что могут пробить до 40 мм гомогенной брони.
Противотанковая неуправляемая ракета TOW снабжена самонаводящимися боевыми элементами и рассчитана на дальность полета до 45 км. Вес НУР TGW составляет 107 кг.
Технические характеристики Mars II
Основные характеристики РСЗО Mars II:
- расчет — три человека;
- масса в боевом положении — 25,191 т;
- длина в походном положении — 6,9 м;
- ширина в походном положении — 2,9 м;
- высота в походном положении — 2,6 м;
- калибр — 240 мм;
- максимальная дальность стрельбы — 45-70 км;
- время перезаряжания — пять мин;
- время подготовки к стрельбе в боевой позиции — две мин;
- максимальная скорость на шоссе — 64 км/ч, по пересеченной местности 48 км/ч;
- запас хода шоссе — 480 км.