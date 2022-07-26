Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

И.о. главы Фонда госимущества Батова подала в отставку

Валентина Чорна, редактор ленты
Ольга Батова

Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.

Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав фотографию заявления. В подписи к документу она пообещала позже рассказать подробности.

– Прошу уволить меня с должности по собственному желанию 10.08.2022 года, – говорится в заявлении.

Сейчас смотрят

Отметим, что Батова возглавила ФГИ в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко. С декабря 2021 она занимает должность первого заместителя председателя Фонда, а до этого входила в команду Сенниченко как его советница.

Батову назначили в ФГИ для управления направлением корпоративного управления.

Фото: Ольга Батова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка