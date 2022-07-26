И.о. главы Фонда госимущества Батова подала в отставку
Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.
Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав фотографию заявления. В подписи к документу она пообещала позже рассказать подробности.
– Прошу уволить меня с должности по собственному желанию 10.08.2022 года, – говорится в заявлении.
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Отметим, что Батова возглавила ФГИ в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко. С декабря 2021 она занимает должность первого заместителя председателя Фонда, а до этого входила в команду Сенниченко как его советница.
Батову назначили в ФГИ для управления направлением корпоративного управления.
Фото: Ольга Батова