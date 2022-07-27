Июль, 27 в 0:17

Резкое удорожание газа в Европе является достаточным поводом для расширения санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он приветствовал решение Великобритании расширить санкции против России.

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– Добавились еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах, — заметил президент.

Также Зеленский отреагировал на резкий рост цен на газ в Европе.

— Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России, — заявил глава государства.

Он считает, что это не что иное, как сознательный ценовой террор России против Европы.

По словам Владимира Зеленского, Москва делает все, чтобы эта зима для Европы стала жестче. Однако на террор нужно отвечать санкциями, подчеркнул президент.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что эта зима будет последней, когда Россия сможет шантажировать страны Европейского Союза своим газом.