Июль, 28 в 8:30

Сотрудники Национальной полиции допросили более 30 свидетелей и провели обыски у сына бывшего директора Ровенской АЭС Павла Павлишина Евгения, который до смерти избил женщину в Вараше Ровенской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальной полиции.

Для объективного установления всех обстоятельств смерти женщины и привлечения виновных к ответственности материалы уголовного производства переданы Главному следственному управлению.

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Чтобы установить обстоятельства причинения потерпевшим телесных повреждений и смерти женщины, проведен ряд следственных действий.

В настоящее время опрошено более 30 свидетелей, в том числе 10 медработников, проведено четыре осмотра мест происшествия, в том числе помещение, возле которого произошло избиение, и медучреждения, где лечились пострадавшие женщины.

Также состоялось семь следственных экспериментов с потерпевшей, основными свидетелями и очевидцами избиения.

С целью проведения судебной экспертизы о своевременном и правильном лечении 64-летней пострадавшей в Варашской многопрофильной больнице изъяты графики дежурств врачей, их должностные инструкции, протоколы оказания медицинской помощи и т.д.

Правоохранители провели шесть обысков по местам жительства Евгения Павлишина и на базе отдыха, где произошли эти события.

После завершения ровенским областным бюро СМЕ судебно-медицинской экспертизы для установления механизма причинения 64-летней женщине телесных повреждений, а также проверки надлежащего выполнения врачами профессиональных обязанностей при ее лечении, будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведение которой будут осуществлять сотрудники Главного бюро судебно-медицинской экспертизы.

18 июня на территории базы отдыха в Варашском районе Ровенской области во время конфликта 34-летний Евгений Павлишин нанес телесные повреждения двум женщинам — матери и дочери.

На следующий день из-за ухудшения состояния здоровья 64-летнюю женщину госпитализировали в травматологическое отделение Варашской больницы, где 22 июня она скончалась.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українськi Новини, дело об убийстве женщины сыном экс-гендиректора Ровенской АЭС передали в ГСУ Нацполиции.