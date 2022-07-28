Июль, 28 в 13:23

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач новоназначенному генеральному прокурору Андрею Костину.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, глава государства сегодня подписал указ о назначении нового главы Офиса генпрокурора и представил его руководящему составу ведомства.

Зеленский назвал символическим назначение генпрокурора в День украинской государственности, который украинцы сегодня отмечают впервые. Президент назвал Костина профессиональным юристом и специалистом, который обеспечит системную работу Офиса генпрокурора.

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– Главное, чтобы работа была организована системно, чтобы был результат, потому что оценивают нас именно по результатам, – заявил Зеленский.

Он также перечислил главные задачи для нового генпрокурора:

привлечение всех российских военных преступников к ответственности;

восстановление справедливости;

отстаивание интересов Украины, суверенитета и территориальной целостности.

– Украинский народ видел и пережил действительно много несправедливости за все эти годы и в настоящее время, и при жизни предыдущих поколений. Но именно сейчас нужно обеспечить обществу жизненно необходимую вещь – справедливость… Главный вопрос сегодня – война и восстановление справедливости именно в этом, на поле боя, отстаивание наших государственных интересов, территориальной целостности, нашего суверенитета. И поэтому задача прокуратуры, я думаю, самая главная, это все же привлечение сегодня к ответственности всех российских военных преступников, которые пришли на нашу землю и сделали все то, что мы и наши дети, к сожалению, знаем в деталях, — подчеркнул Зеленский.

Он обратился к Костину и заявил, что ждет от Офиса генпрокурора результатов.

Андрей Костин, в свою очередь, заверил, что ни одно преступление страны-агрессора России не останется безнаказанным.

– В выполнении поставленных вами первоочередных задач я надеюсь на поддержку всего прокурорского сообщества… Мы обеспечим неотвратимость наказания как в национальных судах, так и на международном уровне для каждого, кто совершил военное преступление на нашей родной земле, — заверил генпрокурор.

Он добавил, что борьба за справедливость должна стать философией деятельности каждого украинского прокурора.

Как известно, Андрей Костин в 2019 году был избран народным депутатом от партии Слуга народа. Он занимал должность главы парламентского комитета по вопросам правовой политики, отвечал в ВР за судебную реформу.

В 2021 году Костин принимал участие в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, однако не прошел собеседование.

Следует отметить, что своим первым решением в должности генпрокурора Костин официально назначил Александра Клименко на должность руководителя САП. Клименко ранее прошел конкурсный отбор и набрал по его результатам наибольшее количество баллов.