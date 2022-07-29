Июль, 29 в 17:34

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит около 50 евроинтеграционных законопроектов, необходимых для сближения Украины и Евросоюза.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он заверил, что украинские власти не будут откладывать внедрение европейских норм до завершения полномасштабной войны.

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– Президент Украины Владимир Зеленский четко подчеркнул, что европейская интеграция Украины перешла от внешнеполитического вектора в сферу нашей внутренней политики. Мы не откладываем введение европейских директив и правил до завершения войны. Делаем это сейчас. В ближайшее время мы ожидаем, что парламент рассмотрит 50 представленных и согласованных евроинтеграционных законопроектов, – подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что параллельно министерства завершат подготовку всех законопроектов в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. По словам Шмыгаля, это произойдет “вскоре”.

Премьер напомнил, что уже сейчас работает “энергетический безвиз” с Евросоюзом, “транспортный безвиз”. Кроме того, отменены пошлины и квоты на ввоз украинских товаров в ЕС.

На днях вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина проинформировала, что до конца 2022 года будет проходить работа по выполнению рекомендаций (“домашнего задания”) Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Стефанишина отметила, что в Верховной Раде сегодня есть около 50 законопроектов, которые нардепы рассмотрят в ближайшее время. А к 9 августа будет завершена подготовка текстов проектов законов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как известно, 23 июня в Брюсселе все государства-члены Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Однако перед началом непосредственных переговоров о вступлении наше государство должно выполнить “домашнее задание” (в общей сложности Еврокомиссия определила семь блоков реформ).

Как заверил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, нардепы планируют до конца 2022 года принять законы, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Источник: Пресс-служба Ольги Стефанишиной