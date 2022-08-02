Август, 01 в 22:19

Не должно быть никаких иллюзий, что Россия просто воздержится от попыток сорвать украинский экспорт. РФ последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, импортировавших значительные объемы украинского продовольствия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— В условиях чрезвычайной жары, как в этом году в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита также есть и для части европейских стран. Посмотрим, как будут работать договоренности, и действительно ли будет безопасность. Отправки уже ждут 16 судов. И мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия, — заверил глава государства.

Президент сказал, что для нашего государства это тоже имеет значительную пользу – речь идет не только о миллиардах долларов валютной выручки, но и о создании новых рабочих мест.

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