Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Не должно быть иллюзии, что Россия воздержится от попыток сорвать украинский экспорт — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Не должно быть никаких иллюзий, что Россия просто воздержится от попыток сорвать украинский экспорт. РФ последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, импортировавших значительные объемы украинского продовольствия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— В условиях чрезвычайной жары, как в этом году в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита также есть и для части европейских стран. Посмотрим, как будут работать договоренности, и действительно ли будет безопасность. Отправки уже ждут 16 судов. И мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия, — заверил глава государства.

Президент сказал, что для нашего государства это тоже имеет значительную пользу – речь идет не только о миллиардах долларов валютной выручки, но и о создании новых рабочих мест.

Сейчас смотрят

– В выращивании экспортных аграрных культур задействованы около полумиллиона украинцев. А если добавить смежные отрасли, это еще миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям, – считает Зеленский.

Читайте
Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на $550 млн

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка