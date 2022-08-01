Август, 01 в 18:49

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор длился полтора часа.

Как сообщили в Офисе президента Украины, лидеры обсудили войну в Украине, военную помощь, наказание РФ за военные преступления, послевоенное восстановление нашего государства и членство в ЕС.

Зеленский, в частности, рассказал Макрону о ситуации на фронте, а также о недавнем теракте оккупантов в Еленовке, во время которого погибли украинские военнопленные.

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– Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке – свидетельство этого, – подчеркнул украинский лидер и поблагодарил президента Франции за осуждение преступления.

Еще одной темой было сотрудничество в сфере безопасности. Зеленский отметил поставки Парижем нового современного вооружения для ВСУ. Лидеры договорились координировать следующие шаги по оказанию Украине военной помощи как Францией, так и другими международными партнерами. В частности, речь идет об удовлетворении первоочередных потребностей украинской армии.

Отдельно обсуждалась макрофинансовая поддержка Украины.

Зеленский и Макрон затронули тему военных преступлений, которые РФ продолжает совершать на территории Украины. Президенты обсудили продолжение работы группы французских медиков и жандармов, прибывших в наше государство для расследования преступлений оккупантов.

– Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция, – отметил Зеленский.

Значительное внимание было уделено участию Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, в реализации Fast Recovery Plan (плана быстрого восстановления). Речь идет о возрождении после боевых действий определенного региона Украины, в котором Париж мог бы принять участие.

Кроме того, поднималась тема евроинтеграции Украины. Зеленский отметил важную роль Макрона в принятии исторического решения о предоставлении нашему государству статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Особое место в ходе переговоров президентов заняла тема мировой продовольственной безопасности.

– Собеседники приветствовали инициативу по перевозке украинского зерна и отметили необходимость ее неукоснительной реализации. Были также обсуждены практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна по другим логистическим путям, – уточнили в ОПУ.

Макрон проинформировал украинского лидера о своем турне по странам Африки, одним из результатов которого стало расширение антивоенной коалиции и консолидация поддержки Украины.

А Зеленский пригласил президента Франции принять участие во втором саммите международной Крымской платформы, который состоится 23 августа 2022 года.

Как известно, в конце июня Эммануэль Макрон анонсировал предоставление Украине еще шести 155-мм артиллерийских установок Caesar и бронетехники.