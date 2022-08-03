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Факты / Украина / Политика

Кабинет министров назначил нового главу Херсонской ОВА Янушевича

Юля Захарченко, редактор ленты
Кабинет министров назначил нового главу Херсонской ОВА Янушевича
Фото: Факты ICTV

Кабинет министров согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской облгосадминистрации. Также Ирину Ковпашко назначили на должность заместителя главы правления Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его словам, соответствующие решения приняли 2 августа.

— Кадровый блок. Назначена Ковпашко Ирина Васильевна заместителем главы правления Пенсионного фонда Украины. Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации, — отметил Мельничук.

Недавно Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины. За данное решение проголосовали 299 народных депутатов.

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