Кабинет министров назначил нового главу Херсонской ОВА Янушевича
Фото: Факты ICTV
Кабинет министров согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской облгосадминистрации. Также Ирину Ковпашко назначили на должность заместителя главы правления Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его словам, соответствующие решения приняли 2 августа.
— Кадровый блок. Назначена Ковпашко Ирина Васильевна заместителем главы правления Пенсионного фонда Украины. Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации, — отметил Мельничук.
Недавно Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины. За данное решение проголосовали 299 народных депутатов.
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