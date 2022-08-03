Август, 02 в 23:29

Кабинет министров назначил нового главу Херсонской ОВА Янушевича

Кабинет министров согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской облгосадминистрации. Также Ирину Ковпашко назначили на должность заместителя главы правления Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его словам, соответствующие решения приняли 2 августа. — Кадровый блок. Назначена Ковпашко Ирина Васильевна заместителем главы правления Пенсионного фонда Украины. Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации, — отметил Мельничук. Недавно Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины. За данное решение проголосовали 299 народных депутатов. Сейчас смотрят Читайте Рада приняла закон о запрете строительства жилья без бомбоубежищ

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