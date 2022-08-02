Август, 02 в 19:37

Во вторник, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, который находится с официальным визитом в Киеве.

О деталях переговоров сообщили в Офисе президента. Так, Зеленский поблагодарил лидера Польши Анджея Дуду, польское правительство и народ за мощную поддержку нашего государства во время полномасштабной агрессии РФ – как военную, так и гуманитарную.

Среди прочего, Варшава помогает вынужденным переселенцам из Украины, бежавшим от войны на территорию соседнего государства.

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– Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях… Хочу поблагодарить за то тепло, с которым сегодня помогают вынужденно перемещенным лицам из Украины, нашим беженцам, временно находящимся на территории Польши. Помогают, кто чем может – принимая в семьях, помогают нашим детям, помогают семьям находить работу и убежище, — отметил президент.

Он поблагодарил и за военную помощь, в частности, за предоставление украинской армии самоходных артиллерийских установок Krab.

Кроме того, Зеленский упомянул о законодательных инициативах, которые наработала Польша в поддержку украинцев. В связи с этим президент проинформировал, что Верховная Рада недавно приняла аналогичный законопроект об особом статусе поляков в Украине.

– Я считаю, что таких вещей между нашими народами должно быть как можно больше. Такое единение свидетельствует об общем будущем наших народов, наших независимых суверенных государств, — подчеркнул Зеленский.

Во время встречи президент призвал Збигнева Рау помочь освободить из российского плена украинцев, входивших в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Стоит отметить, что действующий глава ОБСЕ сегодня посетил город Буча (Киевская область), где во время оккупации российские захватчики замучили и убили сотни мирных украинцев.