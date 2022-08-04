Кучма назвал три сценария, при которых РФ может нанести ядерный удар

Август, 04 в 15:56

Путин – не самоубийца, поэтому второй президент Украины Леонид Кучма исключает возможность применения РФ стратегического ядерного оружия.

Такое мнение он высказал в интервью BBC Украина.

– Я исключаю применение российского стратегического потенциала. Не верю в это совершенно. К стратегическому ядерному оружию государство может прибегнуть только либо при наличии реальной угрозы самому своему существованию, либо в ответ на уже нанесенный удар, – объяснил он и добавил, что использовать такое оружие РФ может только против США, потому что так настроены ракеты.

В то же время, Кучма не исключает, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

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– Дело в том, что безъядерная Украина не в состоянии ответить России адекватно. Если положение вещей на фронте будет угрожать – нет, не существованию или безопасности РФ, а исключительно политическим позициям Путина и стабильности его режима – то Кремль может применить тактическое ядерное оружие, – подчеркнул второй президент Украины.

Он считает, что предотвратить такой сцерий развития событий могут только союзники Украины:

– Я уверен, что четкое предупреждение Путина со стороны, например, США о военном ответе на применение ядерного оружия против неядерной Украины также вполне способно остановить его.

Кучма не исключает, что по прямым каналам связи такое предупреждение уже было сделано, поскольку слишком высокие ставки.