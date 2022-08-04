Кучма о роковой ошибке Путина: Вместо уничтожения получит второе рождение Украины

Август, 04 в 14:10

Второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC Украина указал на роковые просчеты Владимира Путина, которые не уничтожили, а наоборот – укрепили Украинское государство.

– Ведь блицкриг провалился, причем провалился в результате рокового просчета Путина. Именно так – это был роковой просчет в преступных планах, а не какая-то невинная “ошибка”, о которой говорят те, кто хочет “сохранить лицо” Путину. Поздно. Не открутишь, не сохранишь, – объяснил он.

По его мнению, российский диктатор все это осознает и даже мечтает, чтобы, как в сказке, все вернулось назад, чтобы 24 февраля вообще не было.

Поэтому сейчас Путин и его окружение стремится прежде сего сохранить свою власть, а для этого будет преподносить россиянам любое разрушение Украины как “победу” и выдавать за “демилитаризацию”, подчеркнул Кучма.

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