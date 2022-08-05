Поставки гранат из РФ: дело против руководителей МВД времен Януковича дошло до суда

Август, 05 в 16:54

Дело о незаконных поставках гранат из РФ, которые использовались беркутовцами против активистов Евромайдана во время Революции Достоинства, дошло до суда. ГБР завершило расследование в отношении бывшего министра внутренних дел времен Януковича, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД.

По данным следствия, в январе 2014 года эти чиновники переправили самолетом из России ручные газовые гранаты Дрейф-2, свето-шумовые гранаты Заря-2, Факел-С, Пламя-М, а также ручные дымовые гранаты производства страны-агрессора. Все эти спецсредства не прошли экспертизу относительно возможности их применения к людям.

В настоящее время установлено, что 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести в результате применения этих гранат.

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Кроме того, силовики присвоили более 1 млн грн бюджетных средств во время их растаможки.

Все неиспользованные гранаты изъяты в ходе расследования и переданы Нацполиции после полномасштабного вторжения России.

Экс-чиновникам инкриминируют превышение власти по предварительному сговору группой лиц, растрату бюджетных средств в особо крупных размерах и препятствование проведению акций протеста в Киеве во время Революции Достоинства с применением физического насилия (ч. 3 ст. 365 УК Украины в редакции от 2011 года, ч. 5 ст.191 УКУ).

Всем обвиняемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, они объявлены в розыск, могут скрываться на территории РФ.