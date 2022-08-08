Август, 08 в 14:00

Переговоры Украины с российской стороной по прекращению войны сегодня невозможны, поскольку нет консенсуса. Если бы они состоялись, РФ захотела бы “легитимизировать” временно захваченные украинские территории.

Об этом сообщил в интервью испанскому изданию El País советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он объяснил, что переговоры на этом этапе лишь разогреют аппетиты РФ, и война через какое-то время продолжится.

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– Сегодня нет переговоров о войне и мире, потому что невозможно найти точку консенсуса. Для России очень важно “закрепить” за собой недавно захваченные территории. Для Украины дискуссия в этих условиях невозможна. Если переговоры состоятся сегодня, Россия захочет “закрепить” за собой оккупированные территории: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области… Это означает, что аппетиты РФ возрастут, и через некоторое время мы получим продолжение войны, — подчеркнул Подоляк.

Он предупредил, что в таком случае Россия станет более агрессивной на европейском рынке и создаст сплошной хаос. Европа будет ощущать снижение качества жизни.

– Если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы тактически выгнали РФ с нашей территории, и чтобы она трансформировала свою нынешнюю агрессивную политическую систему. Только тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни, – объяснил советник главы ОПУ.

Подоляк добавил, что если Россия не потерпит поражение, то продолжит провоцировать Европу в Приднестровье, Грузии и Казахстане.

Он отметил, что другого пути дальнейшего существования Европы, кроме как победа Украины в войне, нет.

– Европа должна понять, что мы будем бороться до конца, речь идет о выживании нашего государства. Для Европы должен быть только один правильный финал: максимальная помощь Украине, воюющей против российской империи. Россия должна проиграть, только тогда будет стабильный мир, спокойная жизнь, меньше преступных выступлений нацистских и ультраправых группировок, финансируемых в Европе Россией, – рассказал Подоляк.

Он выразил убеждение, что в случае поражения РФ другие конфликты, например в Сирии, могут прекратиться, а поддержка других авторитарных режимов сократится.

По словам Подоляка, Европа должна понять, что РФ в ее нынешнем виде не может существовать.

– Есть усталость или нет, но Европа должна понять, что Россия в ее нынешнем виде должна прекратить свое существование, и это должно произойти здесь, в Украине, — подытожил он.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина не пойдет на переговоры с РФ по прекращению огня, пока украинская армия не освободит территории и линия фронта не вернется хотя бы к позициям по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Источник: El País