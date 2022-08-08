Август, 08 в 14:58

С началом полномасштабной войны и введением военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны.

В последнее время большую огласку получил вопрос об отмене этого запрета.

Когда же отменят запрет на выезд мужчин за границу — Факты ICTV собрали всю информацию.

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Петиции об отмене запрета

18 мая 2022 года на официальном интернет-представительстве президента Украины была обнародована первая петиции под названием Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев.

Она была успешно поддержана и собрала 27 149 голосов еще в конце мая.

— Сначала, вопреки нормам международных конвенций, вне законов Украины, введен запрет на выезд из страны почти всех взрослых мужчин. Теперь рассматривается уголовное наказание за выезд из страны во время войны аж десятью годами заключения. Эти инициативы не имеют ничего общего с правопорядком. Эти инициативы лишь порождают коррупцию и беззаконие. Не будет эффективным в защите Украины человек, которого заставили стать защитником, — говорится в тексте петиции.

27 июня 2022 года была обнародована еще одна петиция Снять запрет выезда мужчинам за пределы Украины от 18 до 60 лет, которая набрала 26 148 голосов.

Автор петиции Тарас Никифорчук отметил, что мужчины не собираются бежать из Украины, они лишь пытаются прокормить семьи.

— Вы должны знать, что есть много тех людей, кто верит в Украину и не собирается отсюда куда-то бежать, например, автор этой петиции. Прошу Вас снять запрет для всех без исключения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, — говорится в тексте петиции.

И вот 19 мая появилась третья электронная петиция с просьбой снять ограничения на выезд мужчин за границу во время войны.

Она набрала более 27 тыс. подписей – теперь Владимир Зеленский должен ответить на обращение.

Автор петиции Юлия Булавина считает, что воевать должны боеспособные люди, которых, по мнению девушки, в Украине хватает.

Она просит президента разрешить выезд мужчинам 18-60 лет без военного опыта, а также ограниченно пригодным к службе.

Как видим, украинцы активно поддерживают отмену запрета на выезд мужчин.

Ответ властей

10 июня президент Владимир Зеленский официально ответил на первую петицию об отмене запрета на выезд для мужчин призывного возраста из Украины.

Зеленский заявил, что согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего украинского народа.

Именно поэтому отмена запрета на выезд будет после завершения военного положения.

— Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, выявление и предотвращение возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор петиции будет проинформирован, — написал Зеленский.

Кроме того, на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой президент Украины отметил, что петиция об отмене запрета на выезд за границу мужчин призывного возраста должна адресоваться не ему, а родителям павших воинов.

— Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город, — отметил президент.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в одном из интервью заявил, что петиции к президенту Зеленскому, в которых требуют разрешить выезд за границу мужчинам — проявление трусости и недопустимое поведение во время войны.

Данилов также сослался на Конституцию, законы Украины и призвал всех, кто думает, что петиция поможет им покинуть Украину и бежать за границу, расстаться с этой надеждой.

— И выдумывать, что из-за петиций вас могут отпускать — послушайте, ну так нельзя. Работы в нашей стране более чем достаточно, для фронта. Не можете на фронте — на другом фронте работайте. Помогайте. Даже если вы где-то работаете и платите налоги — это тоже большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите уехать туда и там устроиться на работу, будете там платить налоги? Несправедливо, — добавил он.

Ответ властей очевиден — пока действует военное положение, мужчинам будет запрещено покидать пределы Украины.

Кто может выезжать за границу

Выезд мужчин из Украины во время военного положения определяется ч. 1 ст. 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Выезжать за пределы страны могут: