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Факты / Украина / Политика

Взаимное доверие: Залужный побеседовал с главнокомандующим силами НАТО в Европе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Крістофер Каволі
Фото: Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что между сторонами очень важно взаимное доверие и постоянный диалог на стратегическом уровне.

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Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и командованием Вооруженных сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине — непрерывным, — отметил Валерий Залужный.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, на котором видно, как работают американские М270 MLRS на войне.

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