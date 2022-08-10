Август, 09 в 22:17

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что между сторонами очень важно взаимное доверие и постоянный диалог на стратегическом уровне.

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Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и командованием Вооруженных сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине — непрерывным, — отметил Валерий Залужный.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, на котором видно, как работают американские М270 MLRS на войне.