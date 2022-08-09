Как украинцам получить грин-карту в США 2022
Green Card — это документ, который позволяет человеку из другой страны постоянно проживать в США на законных основаниях без гражданства.
Получить грин-карту хочет каждый, кто желает переехать в США.
Получить ее можно несколькими способами, однако самый популярный — лотерея, которую ежегодно проводит Государственный департамент США.
Официально лотерея называется Программа диверсификационных иммиграционных виз.
Интересно то, что выиграть грин-карту может каждый, ведь победитель определяется с помощью генератора, то есть это независимый и честный конкурс.
Как украинцу получить грин-карту в США и что для этого нужно — смотрите в материале Фактов ICTV.
Что дает грин-карта
Этот документ имеет вид пластиковой карты. Выдается она лишь тем людям, которые не являются гражданами Америки. Преимущества, которые предоставляет грин-карта:
- право на ПМЖ;
- право на обучение;
- право на легальную работу и официальное трудоустройство в Америке;
- свободно пересекать границы;
- выезжать из США на срок до шести месяцев, а затем возвращаться;
- открывать бизнес (кроме политической деятельности);
- право на оформление страхования;
- возможность получать пенсию и другие социальные выплаты (после 10 лет трудового стажа);
- брать кредиты;
- без визы путешествовать в Канаду, Ямайку, Мексику, Доминиканскую Республику и тому подобное.
Грин-карта имеет срок действия 10 лет, после чего ее нужно продлевать.
Требования к соискателям
Чтобы принять участие в лотерее нужно соответствовать требованиям конкурса. Прежде всего, нужно быть выходцем из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США.
Украина в этот список входит.
Также каждый претендент должен иметь законченное среднее образование или иметь на протяжении последних пяти лет двухлетний трудовой стаж, который требует не меньше двух лет профессионально-технической подготовки.
Перечень допускаемых профессий можно посмотреть по ссылке на сайте Министерства труда США.
Как принять участие в лотерее
Первое, что нужно сделать — пройти регистрацию на официальном сайте. Однако сайт не станет активным до начала подачи заявок.
Вам необходимо указать персональные данные, включая информацию о членах семьи, контакты и добавить фотографии.
Строгие требования касаются фото — они должны быть сделаны в течение последних шести месяцев. Также нужно будет добавить фото своих мужа или жены и детей.
Подробные требования к фотографиям можно посмотреть здесь.
В 2022 году иммиграционная визовая лотерея называется DV-2024. Официальных дат, когда отправлять заявку для участия в лотерее DV-2024 еще не обнародовали.
Однако один претендент может присылать только одну заявку на участие в розыгрыше грин-карты. Если вы пришлете ее дважды, вас отстранят.
Заявку нужно подать в виде электронной регистрационной формы на указанном сайте программы.
После регистрации обязательно нужно сохранить присвоенный персональный номер. Именно благодаря нему можно будет потом зайти в систему и узнать о выигрыше.
Если вы выиграли — как действовать
В случае выигрыша во время проверки статуса заявки система переведет на страницу подтверждения, где вы получите инструкции по оформлению иммиграционных документов.
После выигрыша вам необходимо заполнить форму DS-260. В электронной форме DS-260 вам нужно будет ввести номер вашего дела о DV, чтобы получить доступ и обновить информацию о себе и своей семье, которую вы указали в своем первом аккаунте.
Отправив электронную форму DS-260 вам нужно распечатать подтверждение и принести его на собеседование. Далее вам стоит собрать пакеты документов, а также пройти собеседование в посольстве или консульстве США.
Также вам нужно пройти медицинский осмотр. Вы должны предоставить и доказательства того, что после иммиграции не станете обузой для государства.
Отказ также может произойти, если вы имеете существенные проблемы со здоровьем или являетесь фигурантом преступлений. Еще один вариант отказа, если у вас была депортация или вы нелегально проживали в Штатах.
Сколько стоит лотерея
Участие в программе бесплатное, однако претенденты должны оплатить консульский сбор за обработку документов и получение диверсификационной Визы (грин-карты).
Сумма составляет около $330.