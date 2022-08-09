Август, 09 в 15:18

Green Card — это документ, который позволяет человеку из другой страны постоянно проживать в США на законных основаниях без гражданства.

Получить грин-карту хочет каждый, кто желает переехать в США.

Получить ее можно несколькими способами, однако самый популярный — лотерея, которую ежегодно проводит Государственный департамент США.

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Официально лотерея называется Программа диверсификационных иммиграционных виз.

Интересно то, что выиграть грин-карту может каждый, ведь победитель определяется с помощью генератора, то есть это независимый и честный конкурс.

Как украинцу получить грин-карту в США и что для этого нужно — смотрите в материале Фактов ICTV.

Что дает грин-карта

Этот документ имеет вид пластиковой карты. Выдается она лишь тем людям, которые не являются гражданами Америки. Преимущества, которые предоставляет грин-карта:

право на ПМЖ;

право на обучение;

право на легальную работу и официальное трудоустройство в Америке;

свободно пересекать границы;

выезжать из США на срок до шести месяцев, а затем возвращаться;

открывать бизнес (кроме политической деятельности);

право на оформление страхования;

возможность получать пенсию и другие социальные выплаты (после 10 лет трудового стажа);

брать кредиты;

без визы путешествовать в Канаду, Ямайку, Мексику, Доминиканскую Республику и тому подобное.

Грин-карта имеет срок действия 10 лет, после чего ее нужно продлевать.

Требования к соискателям

Чтобы принять участие в лотерее нужно соответствовать требованиям конкурса. Прежде всего, нужно быть выходцем из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США.

Украина в этот список входит.

Также каждый претендент должен иметь законченное среднее образование или иметь на протяжении последних пяти лет двухлетний трудовой стаж, который требует не меньше двух лет профессионально-технической подготовки.

Перечень допускаемых профессий можно посмотреть по ссылке на сайте Министерства труда США.

Как принять участие в лотерее

Первое, что нужно сделать — пройти регистрацию на официальном сайте. Однако сайт не станет активным до начала подачи заявок.

Вам необходимо указать персональные данные, включая информацию о членах семьи, контакты и добавить фотографии.

Строгие требования касаются фото — они должны быть сделаны в течение последних шести месяцев. Также нужно будет добавить фото своих мужа или жены и детей.

Подробные требования к фотографиям можно посмотреть здесь.

В 2022 году иммиграционная визовая лотерея называется DV-2024. Официальных дат, когда отправлять заявку для участия в лотерее DV-2024 еще не обнародовали.

Однако один претендент может присылать только одну заявку на участие в розыгрыше грин-карты. Если вы пришлете ее дважды, вас отстранят.

Заявку нужно подать в виде электронной регистрационной формы на указанном сайте программы.

После регистрации обязательно нужно сохранить присвоенный персональный номер. Именно благодаря нему можно будет потом зайти в систему и узнать о выигрыше.

Если вы выиграли — как действовать

В случае выигрыша во время проверки статуса заявки система переведет на страницу подтверждения, где вы получите инструкции по оформлению иммиграционных документов.

После выигрыша вам необходимо заполнить форму DS-260. В электронной форме DS-260 вам нужно будет ввести номер вашего дела о DV, чтобы получить доступ и обновить информацию о себе и своей семье, которую вы указали в своем первом аккаунте.

Отправив электронную форму DS-260 вам нужно распечатать подтверждение и принести его на собеседование. Далее вам стоит собрать пакеты документов, а также пройти собеседование в посольстве или консульстве США.

Также вам нужно пройти медицинский осмотр. Вы должны предоставить и доказательства того, что после иммиграции не станете обузой для государства.

Отказ также может произойти, если вы имеете существенные проблемы со здоровьем или являетесь фигурантом преступлений. Еще один вариант отказа, если у вас была депортация или вы нелегально проживали в Штатах.

Сколько стоит лотерея

Участие в программе бесплатное, однако претенденты должны оплатить консульский сбор за обработку документов и получение диверсификационной Визы (грин-карты).

Сумма составляет около $330.