Август, 09 в 13:47

На Банковой рассмотрят возможность личного присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите Большой двадцатки (G20), который состоится осенью этого года в Индонезии.

Возможную поездку украинского лидера на мероприятие прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в одном из интервью.

Он отметил, что формат участия Зеленского в саммите (поездка или видеообращение) будет решаться уже ближе к его проведению.

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Подоляк напомнил о позиции главы государства оставаться на территории Украины во время полномасштабной войны. Тем более что онлайн-форматы позволяют участвовать в любых саммитах.

В то же время, если кремлевский диктатор Владимир Путин таки решится прилететь на саммит G20, на Банковой будут рассматривать необходимость личного присутствия и президента Украины. Как объяснил Подоляк, чтобы отстаивать украинские позиции.

– Если (на саммите, — Ред.) будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться, – отметил Подоляк.

Он добавил, что если бы Россия получила юридический статус страны-спонсора терроризма или страны-террориста, это существенно ограничило бы ее возможности для участия в любых саммитах или переговорах.