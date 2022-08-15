Август, 15 в 12:46

Президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Так, указом № 576 президент уволил Сергея Заяца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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Указом № 575 Артем Бондаренко уволен с должности главы Управления СБУ во Львовской области.

Кроме того, Юрий Борейчук больше не занимает должность начальника Управления СБУ в Тернопольской области (указ № 577).

Все три указа датированы 15 августа. Причины увольнения не приводятся.

Следует отметить, что Зеленский уже назначил замену уволенному главе СБУ Киевской области. Согласно президентскому указу №578, управление Службы безопасности Украины в Киеве и области возглавил Артем Бондаренко (ранее руководивший СБУ во Львовской области).

Как известно, серия кадровых перестановок в СБУ началась после увольнения Ивана Баканова с должности главы спецслужбы. Верховная Рада отправила его в отставку 19 июля. “За” проголосовали 265 народных депутатов.

Параллельно Владимир Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в пяти регионах Украины: Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской и Полтавской областях.

Днем ранее президент сообщил в вечернем видеообращении, что решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ. Он назвал это “кадровой ревизией” в спецслужбе из-за неудовлетворительной работы работников Службы безопасности.

Пока что новый глава СБУ не назначен. Исполняющим обязанности стал бригадный генерал Василий Малюк.