РФ в который раз нарушает гуманитарное право: реакция МИД на судилище над иностранцами в “ДНР”

Так называемый суд РФ на Донбассе над иностранными гражданами, призванными в Вооруженные силы Украины, и гуманитарным работником – ничтожен с точки зрения международного права.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко после того, как вчера предводители “ДНР” объявили о начале “суда” над пятью иностранцами, которые, вероятно, воевали на стороне ВСУ и попали в российский плен.

Russia’s sham trial in Donbas of foreign citizens enlisted in Ukraine’s armed forces, and aid worker is null and void. This is yet another proof Moscow is grossly violating the rules of war. International humanitarian law must be applied to all POWs and detained civilians.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 16, 2022