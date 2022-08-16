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Факты / Украина / Политика

Зеленский обсудил с Макроном ядерный терроризм РФ на ЗАЭС

Валентина Летяк, редактор ленты
Макрон Зеленський
Фото: Офис президента

Президенты Украины и Франции сегодня провели вторые с начала августа телефонные переговоры.

– Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Францию ​​за весомую оборонную поддержку, – так Владимир Зеленский в Twitter уточнил тематику разговора.

По его словам, они также обсудили увеличение макрофинансовой помощи, вызовы в сфере продовольственной безопасности и усиление санкционного давления на РФ.

 

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1 августа телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжались полтора часа.

Главы государств обсудили войну в Украине, военную помощь, наказание РФ за военные преступления, послевоенное восстановление нашего государства и членство в ЕС.

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