У ВСУ сейчас есть оружие, которое Украина до начала войны не могла купить — Зеленский

Август, 16 в 18:18

Украинская армия до начала полномасштабного вторжения России не имела оружия образца НАТО и договорилась только о покупке беспилотников Bayraktar.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

— Сегодня я могу только быть благодарным США за то, что у нас есть. Но нужно четко понимать, что у нас всегда было оружие советских времен. У нас никогда не было оружия НАТО. Минимум, который мы имели с 2014 года, на мой взгляд, недостаточен. Серьезные силы, которые нам были нужны, вроде HIMARS, которые мы сейчас все видим, или, скажем, 155-миллиметровая артиллерия… Я уже не говорю о танках и авиации. Ничего этого у нас не было, не было возможности купить, – говорит президент.

По словам Зеленского, единственное, о чем Украина договорились – это военные беспилотники Bayraktar. В то же время президент добавил, что “при всем уважении, с беспилотниками нельзя вести войну”.

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С начала полномасштабного вторжения и по сей день Украина просит закрыть небо. Президент добавил, что Киев предлагал альтернативу этому – предоставить необходимое количество самолетов.

Недавно в Пентагоне сообщили, что в предыдущих пакетах военной помощи для Украины, предоставленных Вашингтоном, были противорадиолокационные ракеты.

8 августа Соединенные Штаты сообщили, что выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в $1 млрд. В новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155-мм.