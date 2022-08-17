Еще 90 дней военного положения нужны для большей консолидации Украины — Вениславский
С учетом ситуации на фронте есть понимание, что война не закончится быстро, поэтому Верховная Рада единогласно поддержала решение президента о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней.
Об этом заявил на брифинге народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
– Мы понимаем, что война будет продолжаться, соответственно, президент принял решение продлить действие военного положения еще на 90 дней, и Рада это решение единогласно поддержала. То же самое и относительно общей мобилизации, – подчеркнул нардеп.
По его словам, РФ системно ведет деятельность по переводу своей экономики на военные рельсы, предприятия переориентируются на изготовление техники для войны в Украине.
– Мы это должны учитывать, и, соответственно, те 90 дней, на которые продлен правовой режим действия военного положения, предусматривают еще большую консолидацию органов государственной власти, народа, всех составляющих сектора безопасности и обороны для отражения преступной агрессии РФ, а также по адаптации экономики и ВПК к нуждам ВСУ, – подытожил Вениславский.
Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, продолжена общая мобилизация.