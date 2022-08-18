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Факты / Украина / Политика

Зеленский создал в Бердянске военную администрацию

Валентина Летяк, редактор ленты
Зеленский создал в Бердянске военную администрацию
Фото: Depositphotos

В Бердянске Запорожской области создана городская военная администрация. Президент Владимир Зеленский 18 августа подписал соответствующий указ №587

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Запорожская областная государственная администрация должны обеспечить мероприятия, связанные с образованием ГВА, в соответствии с законом о правовом режиме военного положения, отмечается в документе.

Этот указ вступает в силу дня его обнародования.

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Источник: Офис президента
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