Зеленский создал в Бердянске военную администрацию

Август, 18 в 14:19

В Бердянске Запорожской области создана городская военная администрация. Президент Владимир Зеленский 18 августа подписал соответствующий указ №587

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Запорожская областная государственная администрация должны обеспечить мероприятия, связанные с образованием ГВА, в соответствии с законом о правовом режиме военного положения, отмечается в документе.

Этот указ вступает в силу дня его обнародования.

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