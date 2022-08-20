Он действительно не является советником главы ОПУ: Подоляк рассказал, какая должность у Арестовича

Август, 20 в 19:21

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что фамилии Алексея Арестовича нет в списке советников президента или Офиса президента, как штатных так и внештатных.

Украинская неделя опубликовала данные, которые им предоставили в Офисе президента в ответ на запрос издания. По состоянию на 18 августа, когда был отправлен ответ, было 46 штатных и внештатных советников.

Комментируя эту информацию, Подоляк назвал ее “любимой традицией — немного правды и невероятное количество домысла”.

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— Так вот, господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит – по слогам: советник Офиса президента Украины. Каким он официально и считается по должностному расписанию, — написал Подоляк.

Вдобавок, Подоляк посоветовал журналистам внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию: Понятно, что мгновенный хайп, то наркотик. Но все же берегите свое здоровье.

В феврале на сайте президента Украины Алексея Арестовича называли советником руководителя Офиса президента Украины.

По крайней мере, именно такую должность Арестовича на февраль приводит пресс-служба ОПУ. Следует также отметить, что в последние месяцы Арестович публично часто использует в себе формулировку “советник Офиса президента, внештатный”.

Источник: Михаил Подоляк