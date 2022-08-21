Есть три категории советников: Арестович о должности в Офисе президента Украины

Август, 20 в 23:36

Алексей Арестович находится на должности советника Офиса президента Украины (вне штата). Об этом он сообщил в эфире Фейгин Live, где показал свое удостоверение.

— Есть три категории: советник президента, советник главы Офиса президента и советник Офиса президента. Меньше всего советников Офиса президента — это особая категория людей, потому что этот статус предполагает многофункциональные услуги. Это то, что в старой дореволюционной России называлось “чиновник особых поручений”. Нас немного, но мы есть. И правильно моя должность называется — советник Офиса президента Украины (вне штата).

По его словам, на должность советника Офиса президента Украины назначают и увольняют указом главы государства. Он отметил, что в сети можно найти указ о назначении Арестовича, однако нигде не будет указа об его увольнении.

— На эту должность, на секундочку, назначают указом президента, и снимают указом президента. Вы найдете указ президента о моем назначении, и нигде не найдете указ президента о моем увольнении. Я имел сегодня бурную дискуссию с Михаилом Подоляком. Я говорю, дай втянуться, зачем ты хочешь выйти с опровержением? Дай втянуться дуракам. Пусть наляпают, а потом покажем. Но Михаил — это добрая душа. Он сказал, что нам этот хайп не нужен. Мол, общество должно быть информировано верно, никого мы не будем никуда втягивать, мы просто честно сообщим. И наломал грандиозный кайф, я бы еще денька два подождал бы.

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Стоит отметить, что после 24 февраля в новостях на официальных ресурсах и страницах в соцсетях главы государства должность Алексея Арестовича подписывали как “советника руководителя Офиса президента”.

В то же время на сайте Офиса президента нет указа о назначении Арестовича. Однако есть новость за 1 декабря 2020 года о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что фамилии Алексея Арестовича нет в списке советников президента или Офиса президента, как штатных, так и внештатных. Украинское издание опубликовало данные, которые им предоставили в Офисе президента в ответ на запрос.

По состоянию на 18 августа, когда был отправлен ответ, в списке было 46 штатных и внештатных советников. Комментируя эту информацию, Подоляк назвал ее “любимой традицией — немного правды и невероятное количество домысла”.