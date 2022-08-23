Две фазы работы: Кулеба о наработке гарантий безопасности для Украины

Август, 22 в 23:13

Украина осуществляет титаническую работу, чтобы наработать гарантии безопасности для нашего государства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпяку.

По словам главы МИД, работа проходит со всеми государствами, от которых Украина хотела бы получить гарантии безопасности в будущем.

– Сейчас идет тихая титаническая плановая работа по наработке этих гарантий. Уверяю вас, что происходит она со всеми ключевыми странами, от которых мы хотели бы получить такие гарантии. Это реально экспертная работа, – подчеркнул министр иностранных дел.

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Он отметил, что темой гарантий безопасности результативно занимается глава Офиса президента Украины, создавшего группу Ермака-Расмуссена.

— Они делают очень важную работу, которую я назвал бы второй фазой дипломатической борьбы за гарантии безопасности, — объяснил он.

Кулеба отметил, что первая фаза заключалась в том, что партнеры должны согласиться с тем, что если они сейчас не берут Украину в НАТО, то наше государство не может существовать без гарантий безопасности. Вторая фаза – это предметная сфокусированная работа группы Ермака-Расмуссена над тем, чтобы найти интеллектуальную базу для договоренности сторон, отвечающую интересам Украины.